Kahire’deki Arabella Plaza Alışveriş Merkezinde Gaz Tüpü Patladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Mısır’ın başkenti Kahire’deki Arabella Plaza alışveriş merkezinde gaz tüpü patladığı öne sürüldü. Patlamanın ardından alışveriş merkezinde kısa süreli panik yaşandığı ve çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, patlamanın neden olduğu hasar ve olası yaralanmalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin olay yerinde inceleme başlattığı, patlamanın gaz tüpündeki teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemeye çalıştığı aktarıldı.

Arabella Plaza çevresindeki güvenlik tedbirleri sürerken, alışveriş merkezindeki faaliyetlerin geçici olarak durdurulup durdurulmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Mısır makamlarının olayla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.