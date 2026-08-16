Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ankara ve Washington’a “Silah Sevkiyatı” Sorgusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlar konusundaki hassasiyetini sürdürerek diplomatik trafiği hareketlendirdi. Özellikle Türk ordusunun envanterinde bulunan ve ABD menşeli olan savunma sistemleri veya mühimmatların Ukrayna’ya sevk edilebileceğine dair basına yansıyan iddialar, Moskova’nın radarına girdi.

Rus makamları, söz konusu iddiaların doğruluğunun netleştirilmesi amacıyla ABD ve Türkiye nezdinde resmi girişimlerde bulundu. Moskova yönetimi, üçüncü tarafların elindeki askeri teknolojilerin Ukrayna cephesine transferinin çatışmanın seyrine etkileri konusundaki endişelerini her platformda dile getiriyor. Bu son gelişme ile birlikte Rusya, tedarik zincirindeki olası hareketliliği yakından izlediğini ve resmi bir yanıt beklediğini dünya kamuoyuna duyurmuş oldu. Türkiye ve ABD’den konuya ilişkin nasıl bir yanıt verileceği ise önümüzdeki günlerde diplomatik çevrelerin gündeminde olacak.