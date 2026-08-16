ABD ile İran Arasında Gizli Temas Kanalı İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimin yüksek seyrettiği ve askeri hareketliliğin devam ettiği süreçte, ABD ile İran arasında gizli bir temas kanalı kurulduğu iddiaları gündeme geldi. İsrail güvenlik politikalarına verdiği destek ve bu çevrelerle kurduğu yakın ilişkiyle tanınan Axios editörü Barak Ravid, söz konusu hattın özellikle gerilimin tırmandığı kritik anlarda iletişim kopukluğunu önlemek amacıyla devreye alındığını savundu.

Başkan Donald Trump yönetimi ile Tahran arasındaki bu iletişimin, bölgedeki çatışmaların kontrolden çıkmasını engellemek amacıyla kurulduğu öne sürülüyor. İddialar, Washington ve Tahran arasında resmi bir diplomatik ilişkinin bulunmadığı bir konjonktürde, arka kapı diplomasisinin önem kazandığına dair değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Ravid, konuya dair ayrıntıları paylaşırken, bu kanalın varlığının sahadaki askeri operasyonların yönetimi üzerinde etkili olabileceğini ima etti. Taraflardan henüz konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmezken, bölge başkentlerinde bu gelişmenin yansımaları dikkatle izleniyor.