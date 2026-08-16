Lübnan Eski Cumhurbaşkanı Lahud’dan Sert Çağrı: İsrail’le Müzakere Süreci Gözden Geçirilmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güney bölgelerinde artan askeri saldırılar ve son dönemde yaşanan sivil kayıplar, ülke siyasetinde tepkileri beraberinde getirdi. Eski Cumhurbaşkanı Emil Lahud, sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıların ardından yaptığı açıklamada, mevcut diplomatik duruşun yetersiz kaldığını vurguladı. Lahud, “Kınama mesajları artık bir çözüm değil, bir oyalama aracı haline geldi” ifadelerini kullanarak somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı, İsrail ile sürdürülen müzakere süreçlerinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini savunarak, bu sürecin devam etmesinin meşruiyetini yitirdiğini ifade etti. Lahud, devlet yetkililerine çağrıda bulunarak, müzakerelerin yeniden değerlendirilmesi ve bölgedeki güvenlik stratejilerinin, sivilleri koruma öncelikli olacak şekilde güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Beyrut’taki siyasi çevrelerde yankı uyandıran bu çıkış, Lübnan yönetiminin İsrail ile diplomatik temaslarında radikal bir değişikliğe gidip gitmeyeceği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bölgedeki gerilim sürerken, Lahud’un açıklamaları, ülkenin dış politika tercihlerinin yeniden şekillendirilmesi yönünde güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.