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Newsweek Raporu: ABD İran İle Çatışmalarda 45 MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracını Kaybetti

16 Ağustos 2026 - 17:20
News ID: 1853177
Newsweek Raporu: ABD İran İle Çatışmalarda 45 MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracını Kaybetti

Newsweek dergisi, ABD’nin İran ile tırmanan çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybettiğini ve bu rakamın mevcut filonun yaklaşık dörtte birine denk geldiğini yazdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Newsweek tarafından yayınlanan güncel rapora göre, Başkan Donald Trump döneminde İran ile yaşanan askeri gerilim, ABD hava envanterinde ciddi bir kayba yol açtı. İHA filosunun bel kemiğini oluşturan MQ-9 Reaper tipi hava araçlarının, bölgedeki çatışmalar boyunca 45 tanesinin çeşitli nedenlerle kaybedildiği belirtiliyor. Bu rakam, ABD ordusunun elindeki Reaper tipi araçların toplam sayısının dörtte birine tekabül ediyor.

Söz konusu İHA kaybı, ABD’nin bölgedeki istihbarat, gözetleme ve saldırı operasyonlarında kullandığı kritik bir kapasitenin önemli ölçüde zayıfladığına işaret ediyor. Yaşanan bu büyük kayıpların operasyonel süreçleri nasıl etkilediği ve Pentagon’un önümüzdeki dönemde bu boşluğu doldurmak için atacağı adımlar, askeri çevrelerde tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili ABD makamlarından henüz detaylı bir zayiat raporu gelmezken, sahadaki askeri dengelerin değişimi yakından izleniyor.

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