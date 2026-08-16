Newsweek Raporu: ABD İran İle Çatışmalarda 45 MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracını Kaybetti

Söz konusu İHA kaybı, ABD’nin bölgedeki istihbarat, gözetleme ve saldırı operasyonlarında kullandığı kritik bir kapasitenin önemli ölçüde zayıfladığına işaret ediyor. Yaşanan bu büyük kayıpların operasyonel süreçleri nasıl etkilediği ve Pentagon’un önümüzdeki dönemde bu boşluğu doldurmak için atacağı adımlar, askeri çevrelerde tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili ABD makamlarından henüz detaylı bir zayiat raporu gelmezken, sahadaki askeri dengelerin değişimi yakından izleniyor.