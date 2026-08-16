Newsweek Raporu: ABD İran İle Çatışmalarda 45 MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Newsweek tarafından yayınlanan güncel rapora göre, Başkan Donald Trump döneminde İran ile yaşanan askeri gerilim, ABD hava envanterinde ciddi bir kayba yol açtı. İHA filosunun bel kemiğini oluşturan MQ-9 Reaper tipi hava araçlarının, bölgedeki çatışmalar boyunca 45 tanesinin çeşitli nedenlerle kaybedildiği belirtiliyor. Bu rakam, ABD ordusunun elindeki Reaper tipi araçların toplam sayısının dörtte birine tekabül ediyor.
16 Ağustos 2026 - 17:20
News ID: 1853177
Newsweek dergisi, ABD’nin İran ile tırmanan çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybettiğini ve bu rakamın mevcut filonun yaklaşık dörtte birine denk geldiğini yazdı.
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