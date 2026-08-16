İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan Kararlı Mesaj: “Düşman Teslim Olana Kadar Geri Adım Yok”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan resmi bildiride, bölgedeki askeri mücadelenin seyri ve Tahran’ın stratejik hedefleri net bir dille ortaya kondu. Yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in bölgedeki faaliyetlerinin İran’ın ulusal güvenliğine ve haklarına yönelik bir tehdit olduğu vurgulanarak, bu tehditlerin bertaraf edilmesinin nihai hedef olduğu belirtildi.

Bildiride, askeri sürecin, karşı tarafın mutlak yenilgisi sağlanana ve düşman unsurların teslimiyeti gerçekleşene kadar devam edeceğinin altı çizildi. Tahran yönetimi, İran halkının meşru haklarının temini konusundaki kararlılığını yineleyerek, bu hedeflerden herhangi bir taviz verilmeyeceğini duyurdu. Bölgedeki askeri hareketliliğin tırmandığı bu süreçte gelen açıklama, İran’ın savunma stratejisinde geri adım atılmayacağını teyit etti. Askeri yetkililer, sahada yürütülen operasyonların, belirlenen amaçlara ulaşılana kadar en üst seviyede sürdürüleceğini ifade etti.