  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Önemli Haberler

İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan Kararlı Mesaj: “Düşman Teslim Olana Kadar Geri Adım Yok”

16 Ağustos 2026 - 17:23
News ID: 1853179
İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan Kararlı Mesaj: “Düşman Teslim Olana Kadar Geri Adım Yok”

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, bölgedeki ABD ve İsrail varlığına karşı sert bir tutum sergileyerek, düşman unsurlar tamamen mağlup edilene ve İran halkının hakları güvence altına alınana kadar operasyonel geri adım atılmayacağını ilan etti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan resmi bildiride, bölgedeki askeri mücadelenin seyri ve Tahran’ın stratejik hedefleri net bir dille ortaya kondu. Yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in bölgedeki faaliyetlerinin İran’ın ulusal güvenliğine ve haklarına yönelik bir tehdit olduğu vurgulanarak, bu tehditlerin bertaraf edilmesinin nihai hedef olduğu belirtildi.

Bildiride, askeri sürecin, karşı tarafın mutlak yenilgisi sağlanana ve düşman unsurların teslimiyeti gerçekleşene kadar devam edeceğinin altı çizildi. Tahran yönetimi, İran halkının meşru haklarının temini konusundaki kararlılığını yineleyerek, bu hedeflerden herhangi bir taviz verilmeyeceğini duyurdu. Bölgedeki askeri hareketliliğin tırmandığı bu süreçte gelen açıklama, İran’ın savunma stratejisinde geri adım atılmayacağını teyit etti. Askeri yetkililer, sahada yürütülen operasyonların, belirlenen amaçlara ulaşılana kadar en üst seviyede sürdürüleceğini ifade etti.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha