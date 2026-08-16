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İsrail Ordusunun Lübnan’a Yönelik Saldırıları: Nebatiyeve Sur Bölgelerinde Gerilim Tırmanıyor

16 Ağustos 2026 - 17:31
News ID: 1853181
İsrail Ordusunun Lübnan’a Yönelik Saldırıları: Nebatiyeve Sur Bölgelerinde Gerilim Tırmanıyor

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki stratejik öneme sahip Nebatiye ve Sur bölgelerine yönelik hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarıyla bölgedeki askeri gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik operasyonları, Nebatiye ve Sur bölgelerinde yoğunlaşarak sürüyor. Bölgeden gelen bilgiler, hava kuvvetlerinin yanı sıra ağır topçu birliklerinin de sivil yerleşim alanlarının yakınlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini doğruluyor. Süregelen bu askeri hareketlilik, bölgedeki güvenlik dengelerini derinden sarsarken, sivillerin yaşadığı bölgelerde tahliye riskini ve insani endişeleri artırıyor.

Yerel kaynaklar, saldırıların sadece stratejik noktaları değil, aynı zamanda yerleşim yerlerini de kapsadığını aktarıyor. İsrail’in “askeri hedeflere yönelik operasyon” olarak tanımladığı bu saldırı dalgası, Lübnan’ın güneyindeki savunma hattında ciddi bir baskı oluşturuyor. Bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması adına yapılan diplomatik girişimlerin şu ana kadar sonuçsuz kaldığı bu süreçte, askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ve tarafların olası karşı hamleleri bölge başkentlerinde yakından takip ediliyor. Lübnan yönetiminin yaşanan ihlaller karşısında uluslararası arenada tepkisini sürdürdüğü bildiriliyor.

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