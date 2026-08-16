İsrail Ordusunun Lübnan’a Yönelik Saldırıları: Nebatiyeve Sur Bölgelerinde Gerilim Tırmanıyor

Yerel kaynaklar, saldırıların sadece stratejik noktaları değil, aynı zamanda yerleşim yerlerini de kapsadığını aktarıyor. İsrail’in “askeri hedeflere yönelik operasyon” olarak tanımladığı bu saldırı dalgası, Lübnan’ın güneyindeki savunma hattında ciddi bir baskı oluşturuyor. Bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması adına yapılan diplomatik girişimlerin şu ana kadar sonuçsuz kaldığı bu süreçte, askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ve tarafların olası karşı hamleleri bölge başkentlerinde yakından takip ediliyor. Lübnan yönetiminin yaşanan ihlaller karşısında uluslararası arenada tepkisini sürdürdüğü bildiriliyor.