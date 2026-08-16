İsrail Ordusunun Lübnan’a Yönelik Saldırıları: Nebatiyeve Sur Bölgelerinde Gerilim Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik operasyonları, Nebatiye ve Sur bölgelerinde yoğunlaşarak sürüyor. Bölgeden gelen bilgiler, hava kuvvetlerinin yanı sıra ağır topçu birliklerinin de sivil yerleşim alanlarının yakınlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini doğruluyor. Süregelen bu askeri hareketlilik, bölgedeki güvenlik dengelerini derinden sarsarken, sivillerin yaşadığı bölgelerde tahliye riskini ve insani endişeleri artırıyor.
16 Ağustos 2026 - 17:31
News ID: 1853181
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki stratejik öneme sahip Nebatiye ve Sur bölgelerine yönelik hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarıyla bölgedeki askeri gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.
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