ABD Donanması’ndan Stratejik Adım: Ford Sınıfı Uçak Gemilerinde Başkan Trump’ın Tercihleri Doğrultusunda Tasarım Değişikliği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon ve Donanma yetkilileri arasında yürütülen kapalı oturumlarda, Ford sınıfı uçak gemilerinin inşasında kullanılan teknolojik altyapının ve güverte düzeninin, Başkan Trump’ın belirlediği stratejik önceliklere uygun hale getirilmesi üzerinde duruluyor. Özellikle operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen bu tasarım değişikliklerinin, üretim maliyetlerini optimize etme ve gemilerin savaş sahasındaki teknik yeteneklerini modernize etme amacı taşıdığı belirtiliyor.

Donanma kaynakları, bu revizyon sürecinin devam eden inşa projelerini nasıl etkileyeceği ve takvime yansımaları konusunda detaylı bir fizibilite çalışması yürütüldüğünü kaydediyor. Başkan Trump’ın donanma filosunun güçlendirilmesi ve modernizasyonu konusundaki talimatları doğrultusunda şekillenen bu yaklaşım, ABD’nin deniz gücü stratejisinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Tasarım değişikliğine ilişkin nihai kararın ve teknik detayların, önümüzdeki dönemde Beyaz Saray ve Pentagon tarafından ortak bir açıklama ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.