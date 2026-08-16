Ensarullah ve Sanaa Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’a Destek: İsrail’in Saldırıları Kınandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de faaliyet gösteren Ensarullah hareketi ve Sanaa hükümetine bağlı Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Ensar ve Deyr el-Zehrani bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına sert tepki gösterdi. Yapılan resmi açıklamalarda, söz konusu saldırıların sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı belirtilirken, bu durumun uluslararası insancıl hukuk açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamalarda, Lübnan’daki direnişin, yani Hizbullah’ın, İsrail’in “saldırgan tutumu” karşısında verdiği mücadelenin meşru olduğu savunuldu. Sanaa yönetimi, Lübnan halkının yanında olduklarını ve direniş hareketlerine olan sarsılmaz desteklerini yineledi. Bölgesel istikrarın ancak İsrail’in saldırgan politikalarının son bulmasıyla mümkün olabileceği belirtilen metinlerde, Yemen ve Lübnan cephelerinin ortak bir duruş sergileyeceğine dair kararlılık mesajları verildi. Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü bir dönemde gelen bu açıklama, Yemen ile Lübnan arasındaki stratejik dayanışmanın altını bir kez daha çizmiş oldu.