İran Genelkurmayı’ndan Katar’a Çağrı: “İddiaları Yalanlamak Yerine İncelemeye İzin Verin”

İddiaların doğruluğunun veya yanlışlığının ancak bağımsız bir inceleme ile ortaya konulabileceğini belirten Bakırzade, Doha yönetimine, bölgede araştırma yapması planlanan teknik bir inceleme heyetine izin verme çağrısında bulundu. İran tarafı, uzun süredir akıbeti belirsiz olan pilotlar konusunda Katar’ın bu iş birliğinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seyrinde kritik bir öneme sahip olduğunu kaydediyor. Doha yönetiminden söz konusu çağrıya ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmezken, Bakırzade’nin bu çıkışı, kayıp personellerin bulunması sürecinde yeni bir diplomatik safhanın başlangıcı olarak değerlendiriliyor.