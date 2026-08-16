İran Genelkurmayı’ndan Katar’a Çağrı: “İddiaları Yalanlamak Yerine İncelemeye İzin Verin”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Bakırzade, esir İranlı pilotların akıbetiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakırzade, Katar yönetiminin iddiaları doğrudan yalanlamak yerine, şeffaflık ilkesi gereği somut adımlar atması gerektiğini savundu.
16 Ağustos 2026 - 18:33
News ID: 1853194
İran Genelkurmayı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Bakırzade, Katar yönetiminin esir İranlı pilotlarla ilgili iddiaları basitçe reddetmek yerine, konuyu aydınlatmak amacıyla oluşturulacak bir inceleme heyetine izin vermesi gerektiğini belirtti.
yorumunuz