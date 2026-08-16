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İran Genelkurmayı’ndan Katar’a Çağrı: “İddiaları Yalanlamak Yerine İncelemeye İzin Verin”

16 Ağustos 2026 - 18:33
News ID: 1853194
İran Genelkurmayı’ndan Katar’a Çağrı: “İddiaları Yalanlamak Yerine İncelemeye İzin Verin”

İran Genelkurmayı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Bakırzade, Katar yönetiminin esir İranlı pilotlarla ilgili iddiaları basitçe reddetmek yerine, konuyu aydınlatmak amacıyla oluşturulacak bir inceleme heyetine izin vermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Bakırzade, esir İranlı pilotların akıbetiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakırzade, Katar yönetiminin iddiaları doğrudan yalanlamak yerine, şeffaflık ilkesi gereği somut adımlar atması gerektiğini savundu.

İddiaların doğruluğunun veya yanlışlığının ancak bağımsız bir inceleme ile ortaya konulabileceğini belirten Bakırzade, Doha yönetimine, bölgede araştırma yapması planlanan teknik bir inceleme heyetine izin verme çağrısında bulundu. İran tarafı, uzun süredir akıbeti belirsiz olan pilotlar konusunda Katar’ın bu iş birliğinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seyrinde kritik bir öneme sahip olduğunu kaydediyor. Doha yönetiminden söz konusu çağrıya ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmezken, Bakırzade’nin bu çıkışı, kayıp personellerin bulunması sürecinde yeni bir diplomatik safhanın başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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