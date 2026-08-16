Bill Maher’den USS Abraham Lincoln Mürettebatının Koşullarına Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bill Maher, HBO ekranlarında izleyiciyle buluşan programında, donanmanın en büyük unsurlarından biri olan USS Abraham Lincoln’daki personel sorunlarını gündeme taşıdı. Program sırasında gemi mürettebatının yaşadığı zorlukları eleştiren Maher, askeri personelin karşılaştığı ağır yaşam koşullarının, donanmanın operasyonel gücüyle tezat oluşturduğuna dikkat çekti.

Özellikle gemi içi yaşam şartlarının iyileştirilmemesi ve personelin karşı karşıya kaldığı yoğun çalışma temposu üzerindeki eleştirilerini dile getiren Maher, bu durumun askeri disiplin ve sağlık standartları açısından sürdürülebilir olmadığını savundu. Başkan Donald Trump yönetimi döneminde askeri harcamaların ve donanma filosunun modernize edilmesine yönelik politikaların yoğunlaştığı bir süreçte gelen bu çıkış, ordunun iç işleyişine ve personel refahına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Maher’in dile getirdiği eleştiriler, sosyal medya ve kamuoyunda ABD ordusundaki insani koşulların yeterliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.