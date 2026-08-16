Şeyh Ali El-Hatib: İsrail’le Müzakereler Derhal Kesilmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Hatib, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in sınır hattı boyunca sürdürdüğü saldırıların uluslararası kararları ve ateşkes mutabakatlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, işgal güçlerinin Lübnan topraklarındaki ihlallerinin devam ettiği bir süreçte müzakere masasında kalmanın ülkenin egemenliğine ve şehitlerin kanına saygısızlık anlamına geleceğini ifade etti.

İsrail’in saldırılarını tırmandırdığına dikkat çeken el-Hatib, Lübnan devletinin ve direnişin bu saldırılar karşısında tek cephede durduğunu, müzakere sürecinin ancak ihlallerin sona ermesi ve ateşkes şartlarının tam olarak uygulanması hâlinde anlam kazanacağını vurguladı.

Yüksek Şii Meclisi Başkan Yardımcısı, açıklamasında Lübnan halkının birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, güneydeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

El-Hatib’in bu çıkışı, Lübnan’daki siyasi ve dini çevrelerde İsrail’le yürütülen dolaylı ve doğrudan müzakere süreçlerine yönelik tartışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde geldi.