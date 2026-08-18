Donald Trump’tan Hürmüz Boğazı Paylaşımı: “Yeni ABD Toprağı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı’nın yer aldığı haritayı “Yeni ABD Toprağı” ifadesiyle yayımladı.

Söz konusu paylaşım, Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından geldi. ABD Donanması’nın bölgede tam kontrol sağladığını ve abluka uyguladığını öne süren Trump, İran ile yaşanan gerilime işaret ederek boğazın kontrolünün ellerinde olduğunu savunmuştu.

Öte yandan Tahran yönetimi, ABD’nin bölgedeki askeri müdahaleleri ve deniz ablukası son bulmadığı takdirde Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını ve Washington yönetiminin taahhütlerine uyması gerektiğini vurgulamayı sürdürüyor.