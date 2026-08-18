Impact-se: Suudi Arabistan Müfredatında İsrail Tanınması Baskısı Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail bağlantılı eğitim izleme kuruluşu IMPACT-se, Suudi Arabistan’ın yeni müfredatında yaptığı değişiklikleri değerlendirerek ders kitaplarında yer alan bazı içeriklerin azaltılmasını olumlu bulduğunu açıkladı. Kuruluş, özellikle İslam ve Filistin’e dair vurguların geri çekilmesini reform sürecinin bir parçası olarak yorumladı.

IMPACT-se’nin Suudi Arabistan sayfasında yer alan son değerlendirmeye göre, krallığın 2024–26 müfredatının “barış, bir arada yaşam ve eleştirel düşünme” mesajlarını güçlendirdiği, aşırılıkçı içeriği ise azalttığı belirtildi. Kuruluş buna rağmen daha ileri adımlar gerektiğini savunarak, İsrail’in ders kitaplarında açık biçimde tanınması yönündeki baskısını sürdürdü.

Söz konusu tartışma, Suudi Arabistan’ın eğitim politikalarında bölgesel ve siyasi hassasiyetlerin nasıl yeniden şekillendiğine dair yeni bir başlık açtı. Müfredat değişiklikleri, yalnızca pedagojik bir reform olarak değil, aynı zamanda dış politika ve toplumsal söylem açısından da yakından izleniyor.