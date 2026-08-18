Meysera Bahr: Gazze Müzakerelerindeki Belirsizlik İsrail Seçimlerine Kadar Sürecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistinli yazar ve siyasi araştırmacı Meysera Bahr, Gazze’de yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmesinde sürecin kısa vadede sonuç vermeyeceğini belirtti. Bahr, Filistinli grupların barış planını kabul etmesine rağmen sahadaki belirsizliğin süreceğini, bunun da İsrail’de yaklaşan seçimlere kadar devam edeceğini ifade etti.

Bahr, ABD’nin süreçte gerçek bir baskı kurmak yerine İsrail’e zaman kazandıran bir tutum sergilediğini savundu. Ona göre Washington yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu seçim sürecine kadar siyaseten zor durumda bırakmayacak bir denge gözetiyor.

Meysera Bahr’in değerlendirmesi, Gazze’de ateşkes ve esir takası başlıklarında yürüyen temasların, siyasi takvim ve bölgesel dengeler nedeniyle halen kırılgan bir zeminde ilerlediğine işaret ediyor. Filistin tarafının uzlaşı mesajlarına rağmen sahada kalıcı bir sonuç için belirsizliğin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.