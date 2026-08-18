Hamas’ın Konumu Washington-Tel Aviv Hattındaki Gerilimi Derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve siyasi çözüm arayışları etrafında şekillenen yeni yaklaşım, Hamas’ın müzakere sürecindeki konumuna dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Washington açısından bu açılımın Hamas’ı yalnızca krizin taraflarından biri değil, çözüm sürecinin muhataplarından biri olarak öne çıkardığı ifade ediliyor. Ancak aynı yaklaşımın, İsrail hükûmetinin tutumuyla ABD’nin bölgesel hesapları arasındaki mesafeyi daha da açtığı değerlendiriliyor.

İsrail yönetiminin Hamas’ın herhangi bir siyasi ya da idari rol üstlenmesine karşı çıkması, ABD’nin ateşkes ve savaş sonrası düzen arayışında karşılaştığı temel başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Bu ayrışma, Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim alanı oluşturuyor.