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Ketaib Hizbullah’tan Silahların Devlet Kontrolüne Alınmasına Üç Şart

18 Ağustos 2026 - 17:01
News ID: 1854087
Ketaib Hizbullah’tan Silahların Devlet Kontrolüne Alınmasına Üç Şart

Irak’ta silahların devlet denetimine alınması tartışılırken Ketaib Hizbullah, sürece katılım için ABD ve Türk güçlerinin çekilmesi ile Peşmerge’nin dağıtılması gibi şartlar öne sürdü.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ta silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasına yönelik tartışmalar sürerken, Ketaib Hizbullah konuyla ilgili sürece dair tavrını sert bir dille ortaya koydu. Grup, silahların devlet kontrolüne alınmasına ilişkin yürütülecek çalışmalarda kendi katılımı için bir dizi şart öne sürdü.

Ketaib Hizbullah’ın öne sürdüğü şartlar arasında Irak’taki Amerikan güçlerinin tamamen çekilmesi, Türk askerlerinin ülkenin kuzeyinden çıkması ve Peşmerge güçlerinin dağıtılması yer aldı. Grup, bu adımlar atılmadan silah meselesi üzerine herhangi bir uzlaşının mümkün olmayacağını savundu.

Irak hükümeti ise ülkedeki silahların yalnızca resmi devlet kurumlarının kontrolünde bulunmasını hedefleyen bir süreç yürütüyor. Bu süreç, Bağdat yönetimi ile silahlı gruplar arasındaki en önemli başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

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