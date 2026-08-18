Ketaib Hizbullah’tan Silahların Devlet Kontrolüne Alınmasına Üç Şart

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ta silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasına yönelik tartışmalar sürerken, Ketaib Hizbullah konuyla ilgili sürece dair tavrını sert bir dille ortaya koydu. Grup, silahların devlet kontrolüne alınmasına ilişkin yürütülecek çalışmalarda kendi katılımı için bir dizi şart öne sürdü.

Ketaib Hizbullah’ın öne sürdüğü şartlar arasında Irak’taki Amerikan güçlerinin tamamen çekilmesi, Türk askerlerinin ülkenin kuzeyinden çıkması ve Peşmerge güçlerinin dağıtılması yer aldı. Grup, bu adımlar atılmadan silah meselesi üzerine herhangi bir uzlaşının mümkün olmayacağını savundu.

Irak hükümeti ise ülkedeki silahların yalnızca resmi devlet kurumlarının kontrolünde bulunmasını hedefleyen bir süreç yürütüyor. Bu süreç, Bağdat yönetimi ile silahlı gruplar arasındaki en önemli başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.