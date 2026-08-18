El-Ahbar Editörü Fadıl: Silahsızlanma Tartışması Bir Egemenlik Mücadelesidir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Fakır Fadıl, Irak hükümetinin başlattığı silahların devlet kontrolüne alınması sürecini, teknik bir düzenlemeden ziyade ülkenin jeopolitik yönelimini belirleyen stratejik bir kırılma noktası olarak nitelendirdi. Fadıl’a göre, yürütülen süreç Washington’un Irak üzerindeki varlığını ve stratejik derinliğini hedef alan bir egemenlik arayışının merkezinde yer alıyor.

Analizinde, meselenin sadece silahların teslimi olmadığını vurgulayan Fadıl, asıl mücadelenin ABD’nin Irak’ta kurduğu siyasi ve askeri yapının ötesine geçerek, finansal ve ekonomik nüfuz alanlarını da kapsadığını ifade etti. Washington’un Irak üzerindeki etkisini finansal sistem ve ekonomik bağımlılıklar üzerinden pekiştirdiğini belirten Fadıl, silahsızlanma tartışmalarını da bu nüfuz mekanizmasının bir parçası olarak değerlendirdi.

Fadıl’a göre, silahsızlanma süreci, Irak’taki güç dengelerinin ABD’nin müdahalesi olmaksızın yeniden tanımlanması çabası ile mevcut yapıyı korumak isteyen taraflar arasındaki bir “egemenlik savaşına” dönüşmüş durumda. Bu çerçevede, sürecin nihai sonucu Irak’ın gelecekteki bağımsızlık stratejisi ve bölgesel konumlanışı üzerinde belirleyici olacak.