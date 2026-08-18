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Gözaltı Merkezlerinde ‘Sistematik İşkence’ İddiaları: Yeni Olay Münferit Değil

18 Ağustos 2026 - 17:07
News ID: 1854090
Gözaltı Merkezlerinde ‘Sistematik İşkence’ İddiaları: Yeni Olay Münferit Değil

Son dönemde gündeme gelen bir hak ihlali vakası, gözaltı merkezlerindeki uygulamaları yeniden tartışmaya açtı. Gözlemciler, “Bu olay, gözaltı merkezlerinde kayda geçen işkence ve ölüm vakalarından bağımsız, münferit bir hadise gibi görünmüyor” diyerek sorunun yapısal boyutuna dikkat çekiyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gözaltı merkezlerinde meydana gelen son olayın ardından, bölgedeki insan hakları örgütleri ve hukuk çevreleri, durumu "yönetimsel bir ihmal"in ötesinde, yerleşik bir uygulama biçimi olarak tanımlıyor. Söz konusu olay, daha önce raporlanan işkence ve şüpheli ölüm vakalarıyla kurulan paralellikler nedeniyle, kamuoyunda “münferit bir hadise” algısını yıkan bir nitelik taşıyor.

Hukuk kaynakları, özellikle gözaltı merkezlerindeki sorgulama yöntemlerinin ve denetim mekanizmalarının eksikliğinin, bu tür vakaların tekrarlanmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Yetkililerden henüz somut bir açıklama gelmemiş olsa da, olayın ardından yükselen tepkiler, bölgedeki tutukevlerinde şeffaflık ve bağımsız denetim taleplerini bir kez daha ön plana çıkardı.

Olayın kronolojik olarak geçmişteki benzer vakalarla örtüşmesi, kurumsal bir sorumluluk tartışmasını da beraberinde getiriyor. Gözlemciler, bu tür durumların önüne geçilmesinin ancak bağımsız bir soruşturma süreciyle mümkün olabileceği konusunda görüş birliği içinde.

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