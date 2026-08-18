Gözaltı Merkezlerinde ‘Sistematik İşkence’ İddiaları: Yeni Olay Münferit Değil

Hukuk kaynakları, özellikle gözaltı merkezlerindeki sorgulama yöntemlerinin ve denetim mekanizmalarının eksikliğinin, bu tür vakaların tekrarlanmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Yetkililerden henüz somut bir açıklama gelmemiş olsa da, olayın ardından yükselen tepkiler, bölgedeki tutukevlerinde şeffaflık ve bağımsız denetim taleplerini bir kez daha ön plana çıkardı.

Olayın kronolojik olarak geçmişteki benzer vakalarla örtüşmesi, kurumsal bir sorumluluk tartışmasını da beraberinde getiriyor. Gözlemciler, bu tür durumların önüne geçilmesinin ancak bağımsız bir soruşturma süreciyle mümkün olabileceği konusunda görüş birliği içinde.