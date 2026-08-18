Gözaltı Merkezlerinde ‘Sistematik İşkence’ İddiaları: Yeni Olay Münferit Değil

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gözaltı merkezlerinde meydana gelen son olayın ardından, bölgedeki insan hakları örgütleri ve hukuk çevreleri, durumu "yönetimsel bir ihmal"in ötesinde, yerleşik bir uygulama biçimi olarak tanımlıyor. Söz konusu olay, daha önce raporlanan işkence ve şüpheli ölüm vakalarıyla kurulan paralellikler nedeniyle, kamuoyunda “münferit bir hadise” algısını yıkan bir nitelik taşıyor.
18 Ağustos 2026 - 17:07
News ID: 1854090
Son dönemde gündeme gelen bir hak ihlali vakası, gözaltı merkezlerindeki uygulamaları yeniden tartışmaya açtı. Gözlemciler, “Bu olay, gözaltı merkezlerinde kayda geçen işkence ve ölüm vakalarından bağımsız, münferit bir hadise gibi görünmüyor” diyerek sorunun yapısal boyutuna dikkat çekiyor.
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