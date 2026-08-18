İsrail’den İdlib’de Stratejik Noktaya Hava Saldırısı: Ebu El-Duhur Havalimanı Vuruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında bulunan Ebu el-Duhur Askeri Havalimanı, İsrail hava unsurlarının saldırısına uğradı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bombardıman stratejik tesisin altyapısını hedef aldı. Aralık 2024’ten bu yana bölgeye yönelik İsrail kaynaklı ilk saldırı olması, harekatın zamanlaması ve kapsamı konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ebu el-Duhur, geçmiş yıllarda askeri hareketliliğin merkezi konumundaydı ve bölgedeki güç dengeleri açısından kritik bir lojistik üs niteliği taşıyor. Askeri uzmanlar, saldırının Suriye içindeki farklı askeri unsurların hareket kabiliyetini kısıtlamaya yönelik bir “gözdağı” veya operasyonel kapasiteyi düşürme girişimi olabileceği üzerinde duruyor.

Saldırının ardından bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı ve tarafların savunma durumuna geçtiği gözlemleniyor. İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şam yönetiminin de konuya dair bir değerlendirmesi bulunmuyor. Gözlemciler, bu hamlenin bölgesel gerilimi artırma potansiyeli taşıdığı konusunda uyarıyor.