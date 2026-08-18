ABD Ordusunun Bölgedeki Varlığı Darbe Aldı: Tanker Uçaklar Çekiliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Will Schryver, bölgedeki mevcut askeri dinamikleri değerlendirdiği açıklamasında, Washington’un stratejik konumunun zayıfladığına dikkat çekti. Schryver’ın paylaştığı verilere göre, havadan yakıt ikmal kapasitesiyle operasyonel sürdürülebilirliği sağlayan tanker uçakların bölgeden çekilmesi, ABD ordusunun hava gücü projeksiyonu açısından önemli bir kırılma noktası oluşturuyor.

Tanker uçakların tahliye edilmesi, Amerikan ordusunun bölgedeki hava operasyonlarının menzilini ve süresini doğrudan kısıtlayan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Askeri lojistik ve operasyonel esneklik açısından bu adım, bölgedeki askeri varlığın sürdürülmesine yönelik kapasitenin daraldığını gösteriyor. Schryver, bu gelişmeyi Amerikan ordusunun uzun süredir bölgede sahip olduğu hava üstünlüğünün ve caydırıcılığının erozyona uğramasının somut bir göstergesi olarak yorumluyor.