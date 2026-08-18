Hürmüz Boğazı’nda Trafik Düşük Seviyede Kaldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği, ABD ile İran arasında yürütülen barış müzakerelerinde ilerleme sağlanamamasıyla birlikte düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Gemi takip verilerine göre, boğazdan geçen gemi sayısı son dönemde günlük normal akışın belirgin biçimde altında seyretti.

Bölgedeki gerilim, gemi trafiğini doğrudan etkilerken, enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip boğazda güvenlik kaygıları da artmış durumda. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin tıkanması, deniz taşımacılığındaki belirsizliği daha da derinleştirdi.

Yetkililer ve denizcilik kaynakları, Hürmüz üzerindeki hareketliliğin yakından izlendiğini belirtirken, düşük trafik seviyesinin önümüzdeki günlerde de sürüp sürmeyeceği diplomatik gelişmelere bağlı görünüyor.