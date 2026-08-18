İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Hürmüz Boğazı Uyarısı: ABD Yükümlülüklerini Yerine Getirmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bölgedeki gerilimi düşürmek ve transit geçişlerdeki aksamaları gidermek istiyorsa öncelikle nükleer anlaşma ve yaptırımlar konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

“Yaptırımlar Kaldırılmadan Boğaz Açılmayacak”

İran Meclis Başkanı, ülkesine uygulanan petrol yaptırımları ve ekonomik ablukanın devam ettiği bir ortamda, Hürmüz Boğazı’nda bir normalleşme beklemenin gerçekçi olmadığını belirtti. Galibaf, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Washington, anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeden ve İran’a uygulanan hukuk dışı petrol yaptırımlarını kaldırmadan, boğaz üzerinde bir yumuşama bekleyemez. Abluka devam ettiği sürece, çıkarlarımızı korumak adına tüm seçeneklerimiz masadadır.”

ABD’ye “Mutabakat” Çağrısı

Galibaf, bölgedeki güvenlik ve enerji sevkiyatının sürdürülebilirliğinin tek yolunun karşılıklı mutabakata sadık kalınması olduğunu ifade etti. ABD’nin mevcut politikalarının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savunan Galibaf, Washington’ın tek taraflı yaptırım dilinden vazgeçerek, uluslararası hukuk zemininde bir uzlaşı sürecine girmesi gerektiğinin altını çizdi.