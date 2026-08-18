Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri ve Savunma çevrelerinden yansıyan tepkilerde, İngiltere’nin Ukrayna’ya sağladığı teknolojik desteğin artık savunma sınırlarını aştığı vurgulandı. Açıklamalarda, İngiliz yapımı İHA’ların Rusya topraklarındaki sivil ve stratejik hedeflere yöneltilmesinin, Londra’nın çatışmaya doğrudan müdahil olduğu anlamına geldiği ifade edildi.

Moskova, İngiltere’nin bu tutumuyla güvenlik mimarisini ve bölgedeki istikrarı baltaladığını savunarak, “İngiltere yönetimi, sağladığı ekipmanların nerede ve nasıl kullanılacağını bilerek, krizi körüklemekten çekinmiyor,” ifadelerine yer verdi.

Rusya, söz konusu saldırıların arkasında batılı istihbarat desteği ve teknolojik altyapı olduğunu savunurken, bu durumun çatışmanın niteliğini değiştirdiğini savunuyor. Kremlin kaynakları, bu provokasyonlara karşı gerekli yanıtın verileceği sinyalini verirken, İngiltere’nin bu tutumunun ikili ilişkilerde kalıcı bir hasara yol açtığı belirtiliyor.

Uluslararası gözlemciler, Batı menşeli silahların Rusya topraklarında kullanılmasına yönelik tartışmaların, çatışmanın seyri açısından kritik bir dönemeç olduğunu ifade ediyor. Moskova’nın bu sert çıkışı, önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin daha da yükselebileceği endişelerini beraberinde getiriyor.