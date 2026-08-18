GKRY’den Şam’la Stratejik Hamle: Ugarit-2 İle Avrupa Bağlantısı Kuruluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Geliştirilen işbirliğinin merkezinde, ABD lisanslı olduğu belirtilen “Ugarit-2” projesi yer alıyor. Bu sistem, Suriye’nin enerji ve veri hatlarını Avrupa ağlarına entegre etmeyi amaçlıyor. Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgedeki stratejik ağların yeniden şekilleneceği ve Şam’ın uluslararası sistemlerle olan bağlantısının güçleneceği öngörülüyor.

GKRY’nin Şam ile kurduğu bu hızlı trafik, Ada içindeki sürece dair dikkat çekici bir tezatlığı ortaya koyuyor. Güney Kıbrıs, Suriye ile stratejik işbirliklerini süratle ilerletirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yıllardır beklenen normalleşme ve çözüm adımları noktasında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor.

Ada’nın kuzeyiyle diyalog yollarını kapalı tutan veya sürüncemede bırakan GKRY’nin, Şam ile bu denli kapsamlı bir ortaklığa yönelmesi, bölgesel önceliklerinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bu durum, diplomatik ve altyapısal temasların KKTC dışarıda bırakılarak bölgesel bir eksen üzerinden kurgulandığı şeklinde değerlendiriliyor.