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Trump’tan Umman’a Sert Hürmüz Boğazı Uyarısı: Engel Olursanız Vururuz

18 Ağustos 2026 - 18:02
News ID: 1854105
Trump’tan Umman’a Sert Hürmüz Boğazı Uyarısı: Engel Olursanız Vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili yürütülen diplomatik sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Umman’ın görüşmeleri sekteye uğratması veya engel teşkil etmesi durumunda askeri müdahalede bulunacaklarını belirterek sert uyarılarda bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel enerji güvenliğinin Washington için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş serbestisinin korunması adına her türlü askeri seçeneğin masada olduğunu ifade etti. Umman’ın, boğazın kontrolü veya geçiş trafiğini yönetme konusundaki tutumunun “kabul edilemez” bir düzeye gelmesi halinde Washington yönetiminin sessiz kalmayacağını belirtti.

Umman, stratejik konumu nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinde kilit bir aktör konumunda bulunuyor. Trump’ın bu çıkışı, Körfez hattındaki mevcut gerilimi tırmandırırken, bölgedeki diğer aktörler üzerindeki baskının dozunu da artırıyor. Beyaz Saray’dan yapılan bu açıklama, Umman yönetiminin müzakereler sırasındaki stratejik tutumunun doğrudan ABD’nin ulusal çıkarlarıyla bağdaştırıldığını ortaya koyuyor.

Washington’ın bölgedeki askeri doktrinini yeniden şekillendirdiği bu dönemde, Trump’ın “vururuz” şeklindeki doğrudan tehdidi, diplomatik kanallarda oldukça sert bir dilin kullanıldığını gösteriyor. Tarafların, özellikle boğazın açık tutulması konusundaki taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda bölgede yeni bir askeri çatışma ihtimali güçleniyor.

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