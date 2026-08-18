İstanbul Barajlarında Düşüş Sürüyor: Doluluk Oranı Yüzde 48.46 Seviyesine Geriledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yüksek su tüketimi, İstanbul’un su kaynakları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. İSKİ’nin resmi verilerine göre kente su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranındaki düşüş grafiği son günlerde ivme kazandı.

Geçtiğimiz gün yüzde 48.82 olarak ölçülen genel doluluk oranı, son 24 saat içinde 0.36 puanlık kayıpla yüzde 48.46’ya indi. Yaz mevsiminin getirdiği buharlaşma ve kent genelinde günlük su kullanımındaki artış, su rezervlerinin hızla azalmasında başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Yetkililer, su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kayıp ve israfın önlenmesinin önemine dikkat çekerken, kent sakinlerine günlük kullanımda tasarruf tedbirlerine azami ölçüde uyulması çağrısında bulunuyor. Önümüzdeki günlerde beklenen hava koşulları ve tüketim seyrine bağlı olarak doluluk oranlarının yakından takip edileceği bildirildi.