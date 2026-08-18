CENTCOM Komutanı: Denizde Uzun Süreli Hizmet Benzersiz Şekilde Zorlayıcı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, uzun süreli deniz görevlerinin personel üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti. Cooper, denizde aylarca görev yapmanın “herkes için uygun olmadığını” ifade ederek, bu tür konuşlanmaların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu vurguladı.

Cooper’ın açıklamaları, USS Abraham Lincoln’de görev yapan yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın uzun süredir liman ziyareti yapmadan görevde bulunmasına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Haberlere göre gemi, 250 günü aşkın süredir kesintisiz şekilde görev yapıyor.

Komutan, gemideki koşulların tamamen sorunsuz olmadığını da dile getirirken, uzun süreli operasyonların personel moralini ve dayanıklılığını zorladığına dikkat çekti. Açıklama, ABD donanmasının geniş bölgelerde yürüttüğü operasyonların insan kaynağı üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.