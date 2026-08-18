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ABD-İran Anlaşmasında Süre Doldu, Hürmüz Hâlâ Kapalı

18 Ağustos 2026 - 19:10
News ID: 1854142
ABD-İran Anlaşmasında Süre Doldu, Hürmüz Hâlâ Kapalı

Washington Post, ABD ile İran arasında imzalanan geçici anlaşmada müzakere süresi olarak belirlenen 60 günün sona erdiğini, buna karşın Hürmüz Boğazı’nın hâlâ büyük ölçüde kapalı kaldığını yazdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington Post’un haberine göre, Trump yönetiminin İran’la yürürlüğe koyduğu geçici çerçevenin üzerinden 60 gün geçti ancak taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma sağlanamadı. Gazete, bu sürede Hürmüz Boğazı’nın açılması ve daha geniş kapsamlı bir anlaşma için zemin hazırlanmasının hedeflendiğini, fakat sürecin beklenen sonucu vermediğini aktardı.

Haberde, müzakereler için belirlenen zaman diliminin dolduğu, buna rağmen savaşın sona ermediği ve nükleer program başta olmak üzere kritik başlıklarda ayrıntılı görüşmelerin başlamadığı ifade edildi. Washington Post ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kaldığını ve Trump’ın sona erdirmeyi vaat ettiği çatışmanın içinde sıkışıp kaldığını yazdı.

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