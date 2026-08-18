ABD-İran Anlaşmasında Süre Doldu, Hürmüz Hâlâ Kapalı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington Post’un haberine göre, Trump yönetiminin İran’la yürürlüğe koyduğu geçici çerçevenin üzerinden 60 gün geçti ancak taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma sağlanamadı. Gazete, bu sürede Hürmüz Boğazı’nın açılması ve daha geniş kapsamlı bir anlaşma için zemin hazırlanmasının hedeflendiğini, fakat sürecin beklenen sonucu vermediğini aktardı.

Haberde, müzakereler için belirlenen zaman diliminin dolduğu, buna rağmen savaşın sona ermediği ve nükleer program başta olmak üzere kritik başlıklarda ayrıntılı görüşmelerin başlamadığı ifade edildi. Washington Post ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kaldığını ve Trump’ın sona erdirmeyi vaat ettiği çatışmanın içinde sıkışıp kaldığını yazdı.