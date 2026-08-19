ABD’de Dizel Fiyatlarındaki Artış Ekonomik Maliyetleri Tırmandırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dizel fiyatlarının galon başına 5,47 dolara çıkması, lojistikten sanayiye kadar birçok alanda operasyonel giderleri hızla yükseltti. Fabrika araçları, tırlar ve iş makinelerinin yakıt maliyetlerindeki bu artış, işletmelerin bütçeleri üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

Tarım sektöründe ise traktörler ve sulama sistemlerinde yoğun olarak kullanılan dizel yakıtın pahalanması, üretim sürecinin maliyetini doğrudan yukarı taşıdı. Hasat, ekim ve ürünlerin pazara taşınması gibi temel faaliyetlerdeki maliyet artışı, nihai gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratıyor.

Artan yakıt maliyetleri sadece ulaşımı değil, ürünlerin depolanmasından dağıtımına kadar tüm süreci doğrudan etkiliyor. İşletmelerin artan giderleri kendi bünyelerinde karşılamakta zorlanması ve bu maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtma riski, ekonomide enerji kaynaklı enflasyonist baskıları daha da belirginleştiriyor.