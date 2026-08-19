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Batı Şeria’da Gece Operasyonları: Çok Sayıda Filistinli Alıkonuldu

19 Ağustos 2026 - 16:54
News ID: 1854547
Batı Şeria’da Gece Operasyonları: Çok Sayıda Filistinli Alıkonuldu

İsrail işgal güçleri, Çarşamba günü sabaha karşı Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği eş zamanlı baskınlarla çok sayıda Filistinliyi alıkoydu. Operasyonlar sırasında bölge sakinleri ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal güçlerinin Çarşamba günü sabahın ilk saatlerinde Batı Şeria’nın farklı noktalarına başlattığı geniş çaplı baskınlar, bölgede gerilimi tırmandırdı. Gece boyunca sürdürülen operasyonlar kapsamında birçok eve baskın düzenlendiği ve çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğu bildirildi.

Operasyonların gerçekleştirildiği bölgelerde, İsrail güçlerinin ilerleyişine karşı koyan Filistinliler ile askerler arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmaların yoğunlaştığı alanlarda İsrail güçlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, bölge sakinlerinin ise taş ve çeşitli yöntemlerle direniş gösterdiği kaydedildi.

Batı Şeria’nın farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen bu operasyonlar, bölgedeki güvenlik atmosferinin daha da gerilmesine yol açtı. İsrail güçlerinin baskınlarını tamamladıktan sonra alıkonulan Filistinlileri bölgedeki gözaltı merkezlerine sevk ettiği belirtiliyor. Yerel kaynaklar, baskınların ardından bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini ve gerginliğin sürdüğünü ifade ediyor.

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