Batı Şeria’da Gece Operasyonları: Çok Sayıda Filistinli Alıkonuldu

Operasyonların gerçekleştirildiği bölgelerde, İsrail güçlerinin ilerleyişine karşı koyan Filistinliler ile askerler arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmaların yoğunlaştığı alanlarda İsrail güçlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, bölge sakinlerinin ise taş ve çeşitli yöntemlerle direniş gösterdiği kaydedildi.

Batı Şeria’nın farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen bu operasyonlar, bölgedeki güvenlik atmosferinin daha da gerilmesine yol açtı. İsrail güçlerinin baskınlarını tamamladıktan sonra alıkonulan Filistinlileri bölgedeki gözaltı merkezlerine sevk ettiği belirtiliyor. Yerel kaynaklar, baskınların ardından bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini ve gerginliğin sürdüğünü ifade ediyor.