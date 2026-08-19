Batı Şeria’da Gece Operasyonları: Çok Sayıda Filistinli Alıkonuldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal güçlerinin Çarşamba günü sabahın ilk saatlerinde Batı Şeria’nın farklı noktalarına başlattığı geniş çaplı baskınlar, bölgede gerilimi tırmandırdı. Gece boyunca sürdürülen operasyonlar kapsamında birçok eve baskın düzenlendiği ve çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğu bildirildi.
19 Ağustos 2026 - 16:54
News ID: 1854547
İsrail işgal güçleri, Çarşamba günü sabaha karşı Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği eş zamanlı baskınlarla çok sayıda Filistinliyi alıkoydu. Operasyonlar sırasında bölge sakinleri ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.
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