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Sanaa Hükümeti’nden Stratejik Hamle: Suudi Arabistan’daki Rafineriler Hedef Alındı

19 Ağustos 2026 - 16:56
News ID: 1854548
Sanaa Hükümeti’nden Stratejik Hamle: Suudi Arabistan’daki Rafineriler Hedef Alındı

Sanaa hükümetine bağlı Yemen ordusu, Suudi Arabistan’ın güney bölgelerinde bulunan petrol rafinerilerine yönelik operasyon düzenledi. Bu saldırı ile beraber askeri hedef listesini güncelleyen Yemen güçleri, onlarca yeni stratejik noktayı operasyon kapsamına aldığını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki Sanaa yönetimine bağlı askeri kaynaklar, Suudi Arabistan’ın güney sınırında bulunan kritik enerji altyapılarına yönelik düzenlenen saldırıların başarıyla tamamlandığını açıkladı. Operasyonun, bölgedeki askeri denklemi değiştirme hedefi kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Askeri sözcüler, söz konusu rafinerilerin hedef alınmasının ardından, Yemen ordusunun elindeki askeri hedef listesinin genişletildiğini belirtti. Daha önce operasyon sahası dışında tutulan onlarca stratejik noktanın artık doğrudan hedef listesine dahil edildiği vurgulandı. Bu hamle, bölgedeki askeri caydırıcılık kapasitesini artırma ve yeni bir savunma stratejisi oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.

Saldırı sonrası Suudi tarafında henüz kapsamlı bir hasar tespiti veya açıklama yapılmazken, bölgedeki enerji hatlarının güvenliği ve operasyonların genişletilme ihtimali, bölge genelinde tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Yemen güçleri, stratejik noktaların hedef alınmasının, mevcut askeri sürecin yeni bir aşaması olduğunu yineledi.

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