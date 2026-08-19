Netanyahu’dan Ebu Duhur Çıkışı: Türkiye’nin Üsse Konuşlanması “Güvenlik Tehdidi” Olarak Tanımlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ebu Duhur hava üssüne 18 Ağustos’ta düzenlenen saldırı, bölgesel denklemde diplomatik ve askeri gerilimi zirveye taşıdı. İsrail Başbakanlık ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun “önleyici bir savunma adımı” olduğu vurgulanarak, Ankara’nın bölgedeki askeri hareketliliğinin İsrail tarafından yakından izlendiği belirtildi. Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin üsse yönelik potansiyel bir konuşlanma ve askeri yığınak planının, İsrail’in kuzey sınırındaki güvenlik mimarisini bozacağını iddia etti.

Netanyahu yönetimi, bu adımın Washington’un arabuluculuk çabalarına rağmen atılmış olmasıyla dikkat çekiyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir “çatışmasızlık mekanizması” kurulması için yoğun temaslarda bulunduğu bir dönemde gelen bu açıklama, sahadaki askeri gerçeklik ile diplomatik söylem arasındaki makasın açıldığını ortaya koyuyor. İsrail, Ankara’nın bölgedeki artan etkisini, sadece Suriye sahasında değil, aynı zamanda Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile kurduğu yeni ittifakın bir parçası olarak “stratejik bir kuşatma” perspektifiyle okuyor.

Ankara’dan henüz bu suçlamalara karşı doğrudan bir karşı yanıt gelmese de, askeri gözlemciler Netanyahu’nun bu çıkışının bölgedeki angajman kurallarını tamamen değiştirebileceği uyarısında bulunuyor. Ebu Duhur’un konumu, İsrail’in güvenlik algısında “kırmızı çizgi” olarak tanımlanırken, Türkiye’nin bölgedeki mevcudiyetini Suriye Geçici Hükümeti’nin kapasitesini artırmaya yönelik bir hamle olarak sürdürmesi, taraflar arasındaki diplomatik krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceğini gösteriyor. Barrack’ın kurmaya çalıştığı çatışmasızlık hattı, Netanyahu’nun bu “tehdit algısı” ile doğrudan çatışmış durumda; bu durum, Washington’un bölgedeki arabuluculuk girişimlerini daha da zorlu bir sürece sokuyor.