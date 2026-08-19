İran’dan Körfez Ülkelerine Sert Uyarı: “ABD Ordusuna Her Türlü Destek Saldırıya Ortaklık Sayılır”

Abdullahi’nin çıkışında özellikle Amerikan ordusuna bağlı askeri uçaklar ve tanker uçakların bölgedeki üslerde yoğun şekilde konuşlanmasına dikkat çekildi. İranlı komutana göre, bu tür bir askeri yığınağın ev sahibi ülkelerin bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştiğini düşünmek gerçekçi değil. Bu nedenle Tahran, ABD güçlerine verilecek her türlü lojistik destek, kolaylık sağlama veya hareket alanı açma adımını yakından izlediğini vurguluyor.

Açıklamanın en dikkat çekici bölümü, İran’ın olası tutumunu doğrudan tanımlayan cümle oldu. Abdullahi, “Herhangi bir yardım ve kolaylaştırma, ABD’nin askeri güçleriyle ortaklık anlamına gelir” diyerek Körfez ülkelerine açık bir uyarıda bulundu. Bu ifade, Washington’un bölgedeki askeri varlığına dolaylı destek veren ülkelerin de İran açısından meşru hedef algısına yaklaşabileceği mesajını taşıyor.