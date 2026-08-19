İran’dan Körfez Ülkelerine Sert Uyarı: “ABD Ordusuna Her Türlü Destek Saldırıya Ortaklık Sayılır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, 19 Ağustos 2026’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Körfez’in güney kıyısındaki ülkelere sert bir mesaj verdi. Abdullahi, bölgedeki bazı ülkelerin “ABD’ye topraklarının İran’a karşı kullanımına izin vermeyeceklerini” açıkladıklarını hatırlatarak, sahadaki askeri hareketliliğin bu beyanlarla çelişebileceğini savundu.
19 Ağustos 2026 - 18:15
News ID: 1854573
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Körfez’in güney kıyısındaki ülkelere seslenerek, ABD ordusuna sağlanacak her türlü yardım, kolaylık ve üs imkânının İran’a yönelik saldırıya doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini söyledi.
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