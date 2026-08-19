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İran’dan Körfez Ülkelerine Sert Uyarı: “ABD Ordusuna Her Türlü Destek Saldırıya Ortaklık Sayılır”

19 Ağustos 2026 - 18:15
News ID: 1854573
İran’dan Körfez Ülkelerine Sert Uyarı: “ABD Ordusuna Her Türlü Destek Saldırıya Ortaklık Sayılır”

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Körfez’in güney kıyısındaki ülkelere seslenerek, ABD ordusuna sağlanacak her türlü yardım, kolaylık ve üs imkânının İran’a yönelik saldırıya doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, 19 Ağustos 2026’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Körfez’in güney kıyısındaki ülkelere sert bir mesaj verdi. Abdullahi, bölgedeki bazı ülkelerin “ABD’ye topraklarının İran’a karşı kullanımına izin vermeyeceklerini” açıkladıklarını hatırlatarak, sahadaki askeri hareketliliğin bu beyanlarla çelişebileceğini savundu.

Abdullahi’nin çıkışında özellikle Amerikan ordusuna bağlı askeri uçaklar ve tanker uçakların bölgedeki üslerde yoğun şekilde konuşlanmasına dikkat çekildi. İranlı komutana göre, bu tür bir askeri yığınağın ev sahibi ülkelerin bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştiğini düşünmek gerçekçi değil. Bu nedenle Tahran, ABD güçlerine verilecek her türlü lojistik destek, kolaylık sağlama veya hareket alanı açma adımını yakından izlediğini vurguluyor.

Açıklamanın en dikkat çekici bölümü, İran’ın olası tutumunu doğrudan tanımlayan cümle oldu. Abdullahi, “Herhangi bir yardım ve kolaylaştırma, ABD’nin askeri güçleriyle ortaklık anlamına gelir” diyerek Körfez ülkelerine açık bir uyarıda bulundu. Bu ifade, Washington’un bölgedeki askeri varlığına dolaylı destek veren ülkelerin de İran açısından meşru hedef algısına yaklaşabileceği mesajını taşıyor.

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