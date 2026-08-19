Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in son açıklaması, insan hakları ve ceza hukuku açısından yeni bir tartışma başlattı. Ben-Gvir, yayımladığı görüntülerde Filistinli tutsaklar için planlanan özel bir idam koğuşunun inşasına başlandığını söyledi. Söz konusu bölümün, “terör suçlarından” idama mahkûm edilen tutuklular için tasarlandığı, merkezinde ise darağacı alanının yer aldığı bildirildi.
Ben-Gvir’den Skandal Açıklama: Filistinli Tutsaklar İçin İdam Koğuşu ve Darağacı Hazırlığı Başlatıldı
19 Ağustos 2026 - 18:19
News ID: 1854576
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutsaklara yönelik idam cezasının uygulanması için bir cezaevinde özel bir koğuş ve darağacı inşa ettiklerini duyurdu. Ben-Gvir, yapının “teröristlere verilecek tek cezanın ölüm” olduğu mesajını taşıdığını savundu.
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