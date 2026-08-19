Ben-Gvir’den Skandal Açıklama: Filistinli Tutsaklar İçin İdam Koğuşu ve Darağacı Hazırlığı Başlatıldı

Bakanın paylaştığı görüntülerde, yapı henüz tamamlanmamış olsa da projenin açık biçimde ilerlediği görülüyor. Ben-Gvir, bu girişimi “tarihi bir adım” olarak nitelendirirken, idam cezasının uygulanacağı yeni düzenin kendi siyasi programının temel başlıklarından biri olduğunu savundu. Açıklamada, infazların bazı ülkelerde olduğu gibi mağdur yakınlarının da izleyebileceği biçimde planlandığı iddiası dikkat çekti.

Bu adım, İsrail’de ceza siyaseti açısından da önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllar boyunca çok istisnai durumlar dışında idam cezası uygulanmayan İsrail’de, Filistinli tutsaklara yönelik bu tür bir hazırlık, güvenlik söyleminin ceza hukukuna doğrudan taşınması anlamına geliyor. Eleştirmenler, böyle bir uygulamanın hukuki değil, açık biçimde siyasi ve cezalandırıcı bir nitelik taşıdığını belirtiyor.

Ben-Gvir’in çıkışı, Gazze savaşı, Batı Şeria’daki baskınlar ve bölgesel gerilimler sürerken geldi. Bu nedenle açıklama yalnızca iç politika başlığı değil, aynı zamanda İsrail’in Filistin meselesine yaklaşımında daha sert ve cezalandırıcı bir çizginin kurumsallaştığı yönünde yorumlanıyor. Cezaevi içinde kurulduğu belirtilen özel bölüm, bu sertleşmenin sembolik olduğu kadar pratik bir adımı olarak öne çıkıyor.