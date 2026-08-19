Hizbullah’tan “Ali Tahir” Direnişi: İsrail’in Olası Saldırısına Sert Yanıt Uyarısı

İsrail’in bölgedeki askeri yığınağı ve hava saldırılarıyla tırmandırdığı gerilim, sınır hattındaki angajman kurallarını yeniden belirleme riski taşıyor. İzzeddin’in “Olası her türlü saldırıya elimizdeki tüm imkânlarla karşılık vereceğiz” ifadesi, Hizbullah’ın çatışma durumunda sadece mevcut savunma kapasitesini değil, sahip olduğu tüm askeri envanteri devreye sokmaya hazır olduğu şeklinde yorumlanıyor. Bu söylem, İsrail yönetimine, sınır hattında yapılacak küçük bir askeri hamlenin geniş kapsamlı bir çatışmaya dönüşebileceği yönünde doğrudan bir uyarı niteliği taşıyor.

Ali Tahir mevkii, sınır hattındaki coğrafi konumu nedeniyle hem gözlem hem de caydırıcılık açısından stratejik bir merkez kabul ediliyor. Hizbullah’ın bu bölgeyi terk etmeyeceğini açıklaması, örgütün sınır üzerindeki kontrolünü pekiştirme ve İsrail’in “tampon bölge” veya “askersizleştirme” yönündeki olası taleplerini sahada reddetme stratejisi olarak görülüyor.

İzzeddin’in bu çıkışı, Orta Doğu’da Ağustos 2026 itibarıyla yaşanan hareketliliğin sadece Suriye veya İsrail iç siyasetiyle sınırlı olmadığını, Lübnan güneyindeki “direniş” hattının da İsrail ile olan mevcut gerilimin merkez üslerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Tahran’ın bölgedeki “topyekûn savunma” doktrini ile uyumlu olan bu yaklaşım, taraflar arasındaki diplomatik boşluğun yerini askeri hazırlıkların aldığı bir sürece işaret ediyor. İsrail tarafı ise söz konusu açıklamalara henüz resmi bir yanıt vermezken, sınır hattındaki askeri teyakkuzun en üst seviyeye çıkarıldığı gözlemleniyor.