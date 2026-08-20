İsrail Ordusu Lübnan’ın Güneyinde Saldırılarını Sıklaştırdı: Mansuri ve Zavter Şarkiyye’de Patlamalar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güney hattındaki askeri hareketlilik, İsrail ordusunun hedef gözeterek gerçekleştirdiği yeni saldırı dalgalarıyla tırmanmaya devam ediyor. Bölgeden gelen güncel bilgilere göre, İsrail güçleri Mansuri ve Zavter Şarkiyye beldelerini yoğun topçu ateşi ve hava saldırılarıyla hedef aldı. Söz konusu saldırılar sonucunda her iki yerleşim merkezinde de şiddetli patlamalar meydana gelirken, bölgedeki sivil halk üzerinde ciddi bir korku ve panik atmosferi oluştu.

İsrail ordusunun bölgedeki “operasyonel hedeflere yönelik” olduğunu belirttiği bu saldırılar, Lübnan’ın güneyindeki yerel altyapıda da hasara yol açtı. Saldırıların ardından bölgeden yükselen dumanlar çevre köylerden de görülürken, yerel kurtarma ekipleri ve ilk yardım birimleri olay yerlerine ulaşmaya çalışıyor. İsrail’in saldırılarını sıklaştırması, bölgedeki güvenlik risklerini en üst seviyeye çıkarırken, sınır hattındaki gerilimin diplomasiyle çözülememesi yerel halkın göç endişesini tetikliyor. Lübnan yönetiminden saldırılara ilişkin resmi kınamalar gelmeye devam ederken, bölgedeki askeri durumun seyri dikkatle izleniyor.