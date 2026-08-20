Hamas’tan Cuma Günü İçin Küresel Dayanışma Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas, perşembe günü yayımladığı açıklamada Filistin halkına, Arap ve İslam âlemine ve dünya genelindeki destekçilerine seslendi. Hareket, cuma gününün Filistin meselesine destek, saldırılara tepki ve Filistin halkıyla dayanışma günü haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Kudüs, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumuna dikkat çekildi. Hamas, bu başlıkların Filistin davasının birbirinden ayrılmaz parçaları olduğunu belirterek, çeşitli ülkelerde düzenlenecek etkinlikler, gösteriler ve dayanışma faaliyetleriyle kamuoyu baskısının artırılmasını talep etti.

Hareketin açıklamasında ayrıca, Gazze’deki insani durum, Batı Şeria’da artan baskınlar ve gözaltılar ile Kudüs’teki gelişmelerin uluslararası kamuoyunun gündeminde tutulması gerektiği vurgulandı. Hamas, cuma günü boyunca gerçekleştirilecek kitlesel faaliyetlerin Filistin halkına yönelik siyasi ve insani desteğin görünür kılınmasına katkı sağlayacağını savundu.