Devrim Muhafızları’ndan Yeni Savaş Uyarısı: “Daha Gelişmiş Silahlar Devreye Girecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde yaptığı açıklamada, olası yeni bir çatışmaya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Açıklamada, İran’ın savunma kapasitesinin önceki dönemlere kıyasla daha ileri bir seviyeye ulaştığı belirtilerek, yeni bir savaşın başlaması halinde daha gelişmiş silah sistemlerinin devreye sokulacağı ifade edildi.

Devrim Muhafızları, önceki çatışmalarda kullanılan askeri araç ve mühimmatın İran’ın sahip olduğu kapasitenin tamamını yansıtmadığını savundu. Açıklamada, ülkenin savunma ve caydırıcılık gücünün yeni teknolojilerle güçlendirildiği vurgulanırken, olası saldırılara karşı verilecek karşılığın “daha ağır ve etkili” olacağı bildirildi.

Tahran yönetimi son dönemde füze, hava savunma, insansız hava aracı ve elektronik harp kapasitesine ilişkin mesajlarını artırırken, Devrim Muhafızları’nın açıklaması bölgedeki gerilime ilişkin yeni bir uyarı olarak değerlendirildi. Açıklamada, kullanılacağı belirtilen silah sistemlerinin türü, menzili veya operasyonel ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi.