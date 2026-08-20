Sharren Haskel’den Yeni Güvenlik Stratejisi Çağrısı: “Düşmanı Ortadan Kaldırma” Vurgusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski Knesset üyesi Sharren Haskel, 7 Ekim sonrası dönemde İsrail’in bölgesel güvenlik yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu. Haskel, güvenlik politikalarının artık “düşmanı ortadan kaldırma” temel ilkesiyle yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.
20 Ağustos 2026 - 16:23
News ID: 1854908
Eski Knesset üyesi Sharren Haskel, 7 Ekim sonrası İsrail’in güvenlik politikalarının “düşmanı ortadan kaldırma” anlayışı üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, Suriye ve Lübnan’daki silahlı gruplara yönelik askeri operasyonların kesintisiz devam etmesi gerektiğini savundu.
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