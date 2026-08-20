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Sharren Haskel’den Yeni Güvenlik Stratejisi Çağrısı: “Düşmanı Ortadan Kaldırma” Vurgusu

20 Ağustos 2026 - 16:23
News ID: 1854908
Sharren Haskel’den Yeni Güvenlik Stratejisi Çağrısı: “Düşmanı Ortadan Kaldırma” Vurgusu

Eski Knesset üyesi Sharren Haskel, 7 Ekim sonrası İsrail’in güvenlik politikalarının “düşmanı ortadan kaldırma” anlayışı üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, Suriye ve Lübnan’daki silahlı gruplara yönelik askeri operasyonların kesintisiz devam etmesi gerektiğini savundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski Knesset üyesi Sharren Haskel, 7 Ekim sonrası dönemde İsrail’in bölgesel güvenlik yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu. Haskel, güvenlik politikalarının artık “düşmanı ortadan kaldırma” temel ilkesiyle yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Haskel, konuşmasında özellikle Lübnan ve Suriye sahalarına dikkat çekerek, bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplara karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Eski milletvekili, bu operasyonların durdurulmaması ve hedeflenen stratejik amaçlara ulaşılana kadar askeri baskının devam ettirilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini paylaştı.

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