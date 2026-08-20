Sharren Haskel’den Yeni Güvenlik Stratejisi Çağrısı: “Düşmanı Ortadan Kaldırma” Vurgusu

Haskel, konuşmasında özellikle Lübnan ve Suriye sahalarına dikkat çekerek, bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplara karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Eski milletvekili, bu operasyonların durdurulmaması ve hedeflenen stratejik amaçlara ulaşılana kadar askeri baskının devam ettirilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini paylaştı.