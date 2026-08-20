HTŞ’den İsrail’e ‘Ebu ez-Zuhur’ Tepkisi: “Kalıcı Türk Varlığı Olmayacağını Bildirmiştik”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- HTŞ’nin dış ilişkiler sorumlusu Esad Şeybani, İsrail’in Ebu ez-Zuhur Hava Üssü’nü hedef alan saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Şeybani, söz konusu saldırının meşru bir zemini olmadığını ve hiçbir gerekçeye dayanmadığını ifade etti.

Şeybani açıklamasında, bölgedeki duruma dair İsrail ile kurulan temaslara da değindi. Ebu ez-Zuhur Hava Üssü’nde kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturulmayacağı hususunda Tel Aviv yönetimini önceden bilgilendirdiklerini belirten Şeybani, saldırının bu bilgi paylaşımına rağmen gerçekleştirilmesini eleştirdi.