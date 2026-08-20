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HTŞ’den İsrail’e ‘Ebu ez-Zuhur’ Tepkisi: “Kalıcı Türk Varlığı Olmayacağını Bildirmiştik”

20 Ağustos 2026 - 16:29
News ID: 1854910
HTŞ’den İsrail’e ‘Ebu ez-Zuhur’ Tepkisi: “Kalıcı Türk Varlığı Olmayacağını Bildirmiştik”

Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) dış ilişkiler sorumlusu Esad Şeybani, İsrail’in Ebu ez-Zuhur Hava Üssü’ne düzenlediği saldırının hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, Tel Aviv yönetimine daha önce bu üste kalıcı bir Türk askeri varlığı kurulmayacağına dair bilgi verdiklerini açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- HTŞ’nin dış ilişkiler sorumlusu Esad Şeybani, İsrail’in Ebu ez-Zuhur Hava Üssü’nü hedef alan saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Şeybani, söz konusu saldırının meşru bir zemini olmadığını ve hiçbir gerekçeye dayanmadığını ifade etti.

Şeybani açıklamasında, bölgedeki duruma dair İsrail ile kurulan temaslara da değindi. Ebu ez-Zuhur Hava Üssü’nde kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturulmayacağı hususunda Tel Aviv yönetimini önceden bilgilendirdiklerini belirten Şeybani, saldırının bu bilgi paylaşımına rağmen gerçekleştirilmesini eleştirdi.

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