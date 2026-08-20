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Eski Başbakan Ehud Barak’tan Netanyahu’nun Türkiye Politikasına Sert Eleştiri

20 Ağustos 2026 - 16:33
News ID: 1854912
Eski Başbakan Ehud Barak’tan Netanyahu’nun Türkiye Politikasına Sert Eleştiri

The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Türkiye ile ilişkilerde tırmandırdığı gerilimi eleştirerek, bu dış politika yaklaşımını sert ifadelerle hedef aldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail iç siyasetinde dış politika eksenli tartışmalar, eski Başbakan Ehud Barak’ın mevcut hükümete yönelik çıkışıyla yeniden yoğunlaştı. Barak, Çarşamba günü gerçekleştirdiği değerlendirmelerde, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Türkiye ile yaşanan diplomatik sürece dair izlediği stratejiyi mercek altına aldı.

The Times of Israel tarafından geniş yer bulan açıklamasında Barak, Netanyahu’nun Türkiye ile olan ilişkilerde gerilimi tırmandırma kararının, İsrail’in ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığını savundu. Eski Başbakan, Netanyahu’nun bölgedeki diplomatik dengeleri göz ardı ettiğini öne sürerek, Başbakan’ın bu tutumunu “pervasız ve aptalca” olarak nitelendirdi.

Siyasi gözlemciler, Barak’ın bu değerlendirmesini, 7 Ekim sonrası dönemde İsrail’in bölgesel yalnızlaşma riskine dair muhalif kanadın duyduğu kaygının bir tezahürü olarak yorumluyor. Türkiye’nin bölgedeki stratejik ağırlığı ve diplomasi trafiğindeki belirleyici rolü dikkate alındığında, Barak’ın eleştirileri, Netanyahu yönetiminin dış politika kararlarının İsrail iç kamuoyunda ne denli tartışmalı olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Netanyahu yönetimi cephesinden ise Barak’ın bu sert suçlamalarına ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak İsrail siyasi kulislerinde, seçim atmosferine girilmesiyle birlikte hükümetin dış politika söylemlerinin daha fazla iç siyaset tartışmalarına konu olacağı öngörülüyor.

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