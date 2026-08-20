Mossad Başkanı Gofman ile HTŞ Yetkilisi Şeybani Arasında Türkiye Gündemli “Temas” İddiası

İddiaya göre, söz konusu temas, İsrail’in kuzey Suriye’de bulunan ve stratejik öneme sahip bir askeri hava üssüne düzenlediği operasyondan günler önce gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine dair detaylar sınırlı olsa da, temel gündem maddesinin Türkiye’nin bölgedeki askeri hareketliliği, üs kurma stratejileri ve sahadaki kontrol alanları olduğu savunuluyor. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan bu iddialar, Tel Aviv yönetimi ile bölgedeki saha aktörleri arasında sürdürülen arka kapı diplomasisinin boyutlarına dair yeni soruları beraberinde getiriyor.

Söz konusu temasın zamanlaması, İsrail’in hava saldırısı ile birleştiğinde bölge analistleri tarafından “stratejik bir senkronizasyon” olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin bölgedeki varlığını bir “güvenlik değişkeni” olarak gören İsrail yönetiminin, bu süreçte HTŞ unsurları üzerinden saha verisi topladığı veya belirli alanlardaki hareketliliğe dair saha aktörlerini bilgilendirdiği yönündeki iddialar, diplomatik çevrelerde yakından takip ediliyor.

Hem İsrail makamları hem de HTŞ yönetimi tarafından henüz resmi bir teyit gelmeyen bu iddia, Suriye sahasındaki çok katmanlı ve karmaşık ittifak ilişkilerinin bir yansıması olarak görülüyor. Türkiye’nin kuzey Suriye’deki askeri varlığına yönelik bu tür bir temas trafiği, bölgedeki operasyonel kararların sadece askeri değil, aynı zamanda yoğun bir istihbarat pazarlığı ekseninde şekillendiğine işaret ediyor. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek olası açıklamalar, söz konusu görüşmenin içeriğine ve bölgedeki askeri stratejilere dair daha net bir tablo ortaya koyacaktır.