Yemen’de Yeni Nesil İHA Dönemi: Sanaa Yönetimi Teknolojik Üstünlük İddiasında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sanaa’daki yönetim, askeri kapasitesini artırma yönünde yeni bir adım daha attığını resmi kanallar aracılığıyla bildirdi. Duyuruda, üretimi ve geliştirilmesi gerçekleştirilen yeni nesil İHA’ların, önceki modellere kıyasla daha yüksek hassasiyete ve daha yıkıcı bir etki kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Bu açıklama, Yemen’deki askeri dengelerin teknolojik olarak evrildiğine dair Sanaa yönetiminin mesajı olarak değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Muhammed Ferah, Suudi destekli güçlerin kendi İHA filolarına ilişkin yaptığı tanıtımları “gerçeklikten uzak” olarak niteledi. Ferah, karşı tarafın envanterinde övünerek sunduğu İHA sistemlerinin, Yemen ordusunun elindeki mevcut teknolojilerle kıyaslandığında “eskimiş” olduğunu ifade ederek, bu sistemlerin artık operasyonel anlamda ciddi bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.

Söz konusu açıklamalar, Yemen’deki askeri gerilimin sadece saha operasyonları ile değil, aynı zamanda teknolojik bir rekabetle de devam ettiğini gösteriyor. Sanaa yönetiminin bu iddiası, bölgedeki hava savunma ve saldırı kapasitesine yönelik stratejik bir meydan okuma olarak kayıtlara geçerken, taraflar arasındaki teknolojik üstünlük tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme geleceği öngörülüyor.