Gazze’deki İstihbarat Ağı Deşifre Edildi: Komutan El-Haddad Suikastının İtirafları Yayınlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şehab haber ajansının da yer verdiği itiraf görüntülerinde, “M” kod adlı ajan, İsrail istihbaratının kendisini saha operasyonlarında nasıl bir enstrüman olarak kullandığını adım adım anlattı. İtirafların merkezinde, Komutan İzzeddin el-Haddad’a yönelik suikast süreci yer alıyor. Ajan, İsrail istihbarat subayının talimatıyla Haddad’ın bulunduğu konumu anlık olarak izlediğini ve hedef şahsın araç hareketliliğini doğrudan İsrail tarafına aktardığını belirtti. Bu kritik istihbaratın ardından, İsrail güçlerinin araca yönelik hava saldırısı düzenlediği ve Haddad’ın ailesiyle birlikte şehit düştüğü kaydedildi.

Sosyal Medya ve Yardım Noktaları Üzerinden Devşirme

Ajanın itirafları, İsrail istihbaratının savaşın başından bu yana kullandığı karanlık yöntemleri de açığa çıkardı. Kasım 2023’te Facebook üzerinden “Filistin Güvenlik Birimi” adı altında açılan sahte bir hesapla ilk temasın kurulduğu, süreç içerisinde maddi destekle ajanın “sadakatinin” kazanıldığı belirtildi. El-Haris platformunun raporuna göre, ajanın İsrail subaylarıyla fiziksel teması ise oldukça dikkat çekici bir yöntemle sağlandı: Amerikan yardım dağıtım noktaları. Ajanın, bu noktaları kullanarak istihbarat subaylarıyla yüz yüze görüştüğü, koordinat kaydetme ve şifreli iletişim yöntemleri konusunda burada eğitildiği ortaya çıktı.

Masum Sivillere Yönelik Kasti İhbarlar

İtiraf görüntülerinde ajanın sadece direniş üyelerini değil, sivilleri de hedef aldığına dair sarsıcı detaylar yer aldı. “M” kodlu ajan, şahsi husumetleri nedeniyle veya sadece “tahminlere dayalı” olarak masum insanlar hakkında asılsız ihbarlarda bulunduğunu kabul etti. Bunlardan en dikkat çekeni, Kur’an-ı Kerim taşıyan üç gencin “direnişçi” olduğu iddiasıyla İsrail’e ihbar edilmesi ve bu ihbar neticesinde gençlerden ikisinin öldürülmesi oldu.

Halkın Şüphesinden Korku

Ajanın itiraflarında, bölge halkının dikkatinden duyduğu endişe de öne çıkıyor. Sürekli soru sorması, çatışma bölgelerinde gerekçesiz dolaşması ve şüpheli hareketleri nedeniyle yerel halk tarafından fark edilmekten korktuğunu belirten ajan, bu korkuyla bazı operasyonlardan kaçınmak zorunda kaldığını da dile getirdi. El-Haris platformu, söz konusu ajanın faaliyetleri sonucunda birçok güvenlik görevlisinin ve sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yerleşim alanının ise enkaza dönüştüğünü vurguladı.