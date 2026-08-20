TÜİK Açıkladı: Türkiye’nin Nüfusu 86 Milyon 320 Bin 602 Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin demografik verilerine ilişkin en güncel rakamları paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ikamet eden nüfusun 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştığı belirtildi.

Açıklanan bu veriler, kamu yönetimi nezdinde yürütülen stratejik planlama süreçlerinde temel referans kabul ediliyor. Özellikle sağlık, eğitim ve sosyal altyapı hizmetlerinin planlanması, kamu yatırımlarının bölgelere dağıtımı ve iş gücü projeksiyonlarının oluşturulmasında kritik bir veri kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, nüfusun ulaştığı bu seviyenin, ekonomik ve sosyal politikaların yeniden şekillendirilmesi noktasında önemli bir gösterge olduğunu vurguluyor. TÜİK’in paylaştığı bu genel verilerin ardından, demografik dağılıma ve yaş gruplarına ilişkin detaylı kırılımların önümüzdeki dönemde raporlanması bekleniyor.