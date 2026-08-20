Hüseyin el-Hac Hasan’dan Açıklama: Hizbullah ve İran Bölgesel Gücünü Koruyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah yetkilisi Hüseyin el-Hac Hasan, İran’ın bölgesel düzeydeki siyasi, askeri ve stratejik gücünün son yıllarda daha da pekiştiğini söyledi. El-Hac Hasan, İran’ın direniş eksenine verdiği desteğin, bölge halklarının İsrail ve ABD’nin baskılarına karşı duruşunda belirleyici bir unsur olduğunu ifade etti.

Hizbullah’ın Lübnan’da ve bölgede karşı karşıya kaldığı siyasi, güvenlik ve ekonomik baskılara rağmen mücadele çizgisini koruduğunu belirten el-Hac Hasan, direnişin sahip olduğu imkanların yalnızca askeri boyutla sınırlı olmadığını vurguladı. Hizbullah’ın halk desteğine, örgütsel yapısına ve müttefikleriyle kurduğu ilişkilere dayandığını dile getirdi.

İran’ın bölgedeki konumunun, Washington ve Tel Aviv’in yürüttüğü baskı politikalarına rağmen zayıflamadığını kaydeden el-Hac Hasan, aksine bölgesel gelişmelerin İran’ın etkinliğini ve caydırıcılığını daha görünür hale getirdiğini savundu.

El-Hac Hasan, Hizbullah’ın Lübnan’ın egemenliğini, güvenliğini ve halkının haklarını savunmayı sürdüreceğini belirterek, tehditler karşısında geri adım atmayacaklarını ifade etti.