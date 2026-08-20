Mısır’dan İran’la Gerilimi Azaltmaya Yönelik Diplomatik Temas

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Mısır, İran’la yaşanan gerilimin düşürülmesi ve karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulması amacıyla diplomatik temas kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken, gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için diyalog ve diplomatik girişimlerin önem taşıdığı vurgulandı.

Kahire yönetiminin, bölgesel istikrarı etkileyebilecek gelişmeler karşısında siyasi çözüm ve diplomasi yolunun güçlendirilmesini desteklediği ifade edildi. Diplomatik temasların kapsamı ve görüşmelerin hangi düzeyde yürütüldüğüne ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.