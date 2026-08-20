Kaani: İşgal Rejiminin İçeriden Çöküşü Kaçınılmazdır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Filistin’i işgal edenlerin işgal altındaki topraklarda derin toplumsal, siyasi ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Kaani, bu sorunların işgal rejimini içeriden aşındırdığını ve zamanla daha görünür bir krize dönüşeceğini ifade etti.

İşgal altındaki topraklarda yaşanan gerilimlerin yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı olmadığını kaydeden Kaani, toplum içindeki kutuplaşma, siyasi anlaşmazlıklar ve göç eğiliminin rejimin geleceğini etkileyen temel unsurlar arasında bulunduğunu savundu.

Kaani, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıların ve baskı politikalarının Filistin davasını ortadan kaldıramayacağını vurguladı. Bu uygulamaların Filistin halkının haklarını savunma iradesini zayıflatmak yerine direniş bilincini güçlendirdiğini belirtti.

Filistin meselesinin bölge halkları ve İslam dünyası için temel bir konu olmaya devam ettiğini ifade eden Kaani, işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının haklarının korunması yönündeki mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.