Galibaf ve Es-Sudani’den İran-Irak İlişkilerini Güçlendirme Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ve Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve iki ülkenin ortak çıkarları ele alındı.

Galibaf, İran ve Irak’ın ortak coğrafya, tarih, kültür ve inanç bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu belirterek, bu ortaklıkların ikili ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için güçlü bir temel oluşturduğunu ifade etti.

İranlı yetkili, Tahran ve Bağdat’ın ekonomik, siyasi, güvenlik ve kültürel alanlarda iş birliğini geliştirmek için önemli fırsatlara sahip olduğunu söyledi. Galibaf, iki ülke arasındaki mevcut potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesi halinde, ilişkilerin yalnızca ikili düzeyde değil, bölgesel ölçekte de önemli sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Galibaf, İran ve Irak’ın İslam ve Arap ülkeleri arasında bölgesel bir rol oluşturma konusunda da eşsiz imkânlara sahip olduğunu belirtti. İki ülkenin bölgesel meselelerde ortak bir anlayış ve koordinasyon geliştirmesinin, istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması, ortak çıkarların korunması ve bölgesel gelişmelere ilişkin istişarelerin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca İran ve Irak arasındaki tarihî bağların, gelecekteki ortak projeler ve karşılıklı ilişkiler için değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.